“Debaixo do Céu” | Sessão comentada

25 Jun.2019 Debaixo do Céu (Nicholas Oulman, 2018)

Na próxima terça-feira dia 25 de Junho, o Cine Clube e Politécnico de Viseu apresentam o documentário Debaixo do Céu, de Nicholas Oulman, numa nova sessão do programa 100% ALTERNATIVO – Ciclo de Cinema Comentado. Trata-se de um trabalho que dá voz a sete sobreviventes judeus que, aquando da ascensão de Hitler, deixaram Berlim e rumaram com a família para o Sul da Europa, quando ainda eram crianças – hoje com cerca de oitenta anos, recordam a sua passagem por Portugal, ponto de passagem para mais de 100.000 refugiados judeus nos anos 30 e 40. A projecção do dia 25 representa a primeira exibição do documentário em Viseu.

A sessão contará com a presença de António Moncada de Sousa Mendes, co-fundador da Fundação Aristides de Sousa Mendes e neto de Aristides , que estará disponível para uma conversa com o público no final da projeção. A sessão realiza-se às 21h00 no Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, comentrada livre.

100% ALTERNATIVO Ciclo de Cinema Comentado