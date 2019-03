Debate em Lamego incentivou à igualdade entre mulheres e homens

Com o objetivo de assinalar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Lamego promoveu a realização de uma sessão evocativa que visou estimular a reflexão sobre os diretos das mulheres na esperança de que o dia 8 de março, seja uma celebração da plena igualdade, nas diversas formas da sua participação em sociedade. Para tal, convidou para partilhar o seu testemunho de vida, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, quatro mulheres que se notabilizam pela sua atividade profissional e social: a escritora Aurora Simões de Matos, a campeã nacional de triatlo Beatriz Pinto, a Founder & CEO da Allby Helena Rodrigues e a atriz Sofia Alves. Para além desta sessão evocativa, a promoção da igualdade de género em Lamego passará também, de 19 a 31 de março, pela exposição “40 anos, 40 cartazes”, uma mostra que relata a intervenção da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género ao longo de quatro décadas, e a projeção de dois filmes, no TRC, onde as mulheres são protagonistas, relatando o combate à discriminação em razão do sexo. “Volvidos 40 anos sobre a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação sobre as mulheres, o instrumento internacional mais relevante para a área da igualdade de género, percebemos que, não obstante as conquistas alcançadas, ainda há um longo caminho a percorrer. Estas questões preocupam-nos. E, por esta razão, entendemos que a sua reflexão tem de estar na agenda local”, explica a Vereadora Ana Catarina Rocha que também moderou esta sessão subordinada ao tema “Do Passado ao Presente: O Papel da Mulher na Construção da Sociedade”. Durante a intervenção de abertura do evento, o Presidente Ângelo Moura também enfatizou que cabe a cada cidadão fazer a diferença, fazendo a rejeição do preconceito e da discriminação. Proclamado oficialmente pelas Nações Unidas em 1975, o Dia Internacional da Mulher é assinalado em todo o mundo dando estímulo à luta das mulheres pela igualdade de direitos e recordam-se neste dia as suas conquistas sociais, políticas e económicas.