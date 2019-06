Decermilo – Festa em Honra de Santo António

Em Decermilo, União de freguesia de Romãs e Vila Longa, a festa em Honra de Santo António realizou-se nos dias 7, 8, e 9 de junho.

Durante três dias, a animação esteve ao rubro com jogos, desporto, cerimónia religiosa e música.

Os festejos iniciaram na sexta-feira, dia 7 de junho, com um torneio de sueca.

No dia 8 de junho à tarde, teve lugar uma caminhada, que terminou com um lanche convívio, oferecido a todos os participantes.

Às 22h00, subiu ao palco o conjunto musical SOMA E SEGUE.

No dia 9 de junho, logo pela manhã, arruada com a Banda Filarmónica de Abrunhosa à Velha – Mangualde.

Às 15h00, ponto alto da festa, decorreu a cerimónia religiosa, com missa solene em Honra de Santo António, celebrada pelo sr. Padre António José Rodrigues.

Após a missa, seguiu-se a longa procissão pela ruas, acompanhada pela Banda Filarmónica e dezenas de pessoas.

A tarde cultural contou com a atuação do grupo de Concertinas do Alto Douro Vinhateiro.

Encerrou os festejos a Banda Musical NOVA SOM Band.

Foram mordomos: Fernando Monteiro, José Manuel Lopes Ferreira e António Quinteiro.

Ficaram nomeados: Manuel António Barreiros Amaral, Lidio Albuquerque Sousa e Carlos Costa.

Laurinda Ribeiro