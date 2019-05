Nos dias 23 e 30 de março, decorreu a 8ª Edição do Colóquio para Professores, subordinado ao tema “Para uma Educação do Futuro Construída nas Escolas de Hoje: Experiências e Perspetivas”. Este colóquio, que contou com a presença de 200 profissionais de Educação da região, teve como principal objetivo proporcionar-lhes o acesso de práticas pedagógicas inovadoras, assim como um contacto com a geração de novos empreendedores que são os Novos Fazedores do Século XXI.

Foram dois dias intensos mas muito recompensadores, os quais não teriam sido possíveis sem oradores como José Verdasca, Ivete Azevedo, Ana Cláudia Cohen, Mariana Barbosa, Filipe Simões, José Pedro Moura, Rodrigo Castro, e a presença de representantes de projetos inspiradores como Aloha Academy, Inventors, Sharkcoders e a Escola das Cerejeiras de Penela.

No final, ficámos com o sentido de dever cumprido, principalmente com o feedback que tivemos “in loco” de alguns dos professores presentes, como é o caso de Rosa Garcia, do AE de Castro Daire, que nos deixou este testemunho: “Venho agradecer; agradecer não ser mais do mesmo, por reacenderem a esperança, por nos acordarem. Foi com certo alívio que percebi que há outros a sentirem preocupação com o desalinho entre o caminho que fazemos (repetimos, insistimos) e o que deveríamos já estar a preparar. Porque tudo mudou de facto (as crianças e as famílias, o contexto, os recursos, as formas de estar e as necessidades) e a educação e os docentes correm atrás, sempre com a sensação de não chegar a tempo do que já está a acontecer. Tenho de vos dar os parabéns pela escolha e qualidade dos oradores, não apenas pelos conteúdos mas também pela forma. Interessantíssimo. Obrigado.”