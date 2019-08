Defesa colombiano Kevin Medina reforça Desportivo de Chaves por quatro épocas

O defesa colombiano Kevin Medina, ex-Académico de Viseu, é reforço do Desportivo de Chaves para as próximas quatro temporadas, disse hoje o emblema transmontano da II Liga portuguesa de futebol.

“Desejamos a Medina as maiores felicidades profissionais e pessoais ao serviço do nosso clube”, destacou o conjunto flaviense no seu sítio oficial na Internet.

Esta temporada o defesa, de 26 anos, já tinha realizado quatro partidas oficiais ao serviço da equipa de Viseu, após ter somando 34 jogos e apontado um golo na época anterior, também no segundo escalão.

Em Portugal, soma ainda passagens pelo Pinhalnovense, Sintrense, Moura e Naval 1.º de Maio.

Após três épocas no principal escalão do futebol português, os transmontanos estão de regresso à II Liga e já anunciaram a contratação do guarda-redes Ricardo Moura, do médio Raphael Guzzo e dos defesas Diego Galo, Jean Felipe e David Luís.

Também já foram contratados o guarda-redes Igor Rodrigues, ex-Estoril Praia e emprestado pelo Benfica, o médio João Gamboa, emprestado pelo Marítimo, o defesa brasileiro Rafael Viegas (ex-Vizela), o avançado brasileiro Wagner (ex-Paços de Ferreira) e o lateral-esquerdo José Gomes (ex-Penafiel).

O clube flaviense, que mantém o técnico José Mota, anunciou ainda a inclusão no plantel principal do defesa Marlon, do médio Hélder Almeida e dos avançados João Bachi e Tanko, ambos da equipa satélite e do médio David Moura e do avançado João Paredes, que regressaram após empréstimos.