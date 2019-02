Delegação de Viseu na cerimónia dos 30 anos da ANAFRE

A Delegação Distrital de Viseu da ANAFRE esteve presente na cerimónia que celebrou os 30 anos da Associação Nacional de Freguesias, num evento que evocou o papel do poder local e que juntou autarcas de freguesia de todo o país. As comemorações das três décadas de atividade decorreram no passado dia 11 de fevereiro, no auditório do Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, e realçaram o papel de grande proximidade das freguesias junto da população. Na cerimónia salientou-se o trabalho da ANAFRE ao longo dos 30 anos que agora celebra pelo empenho em favor da dignificação das Freguesias e dos seus interesses, não esquecendo as circunstâncias, por vezes, difíceis num Portugal tão vasto e diverso, que constituem grandes desafios para estas autarquias. Na sessão solene estiveram presentes, entre outras individualidades, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. A Delegação Distrital de Viseu esteve representada pelo Coordenador Distrital, Rui Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa), Marlene Lopes (Presidente da Junta de Freguesia de Germil), Carlos Lima (Presidente da Junta de Freguesia do Campo) e José Carlos (Junta de Freguesia de Tendais).