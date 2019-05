Delegação Distrital de Viseu da ANAFRE reuniu em Moledo

A Delegação de Viseu da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) reuniu na

freguesia de Moledo, no concelho de Castro Daire. A transferências de

competências dos municípios para os órgãos de freguesia e o encontro anual de

autarcas foram alguns assuntos debatidos.

Na reunião abordou-se o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a

transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias. Neste âmbito,

ficou já em agenda – previsivelmente para o mês de junho -, a concretização de uma nova

ação de formação destinada aos autarcas do distrito de Viseu, procurando, desta forma,

uma vez mais, cumprir um dos desígnios da ANAFRE que é capacitar os autarcas, neste

caso a propósito deste novo enquadramento legal.

O Encontro de Autarcas de 2019 ficou marcado para o mês de outubro, já depois das

Eleições Legislativas, de forma a não haver sobreposição com os períodos eleitorais das

Europeias e Legislativas. Este evento, organizado pela Delegação Distrital e Viseu da

ANAFRE, reúne autarcas de freguesia de todo o distrito de Viseu e de todos os quadrantes

políticos e é marcado por diversas ações de formação e informação para todos os agentes

do setor autárquico.

Na reunião da Delegação Distrital de Viseu estiveram presentes o Coordenador Distrital,

Rui Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa), Marlene Lopes (Presidente da

Junta de Freguesia de Germil), Carlos Lima (Presidente da Junta de Freguesia do Campo),

Alexandre Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de Moledo), e António José Carvalho

(Presidente da Junta de Freguesia de Sátão).