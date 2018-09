Deloitte instala-se em Viseu

Consultora espera ultrapassar as três dezenas de quadros altamente qualificados no primeiro ano de atividade

A Delloite abriu um escritório em Viseu, tendo contado para tal com o apoio do Gabinete do Investidor da autarquia, no âmbito do programa municipal Viseu Investe.

Com uma equipa de 16 colaboradores, a consultora espera duplicar este número no primeiro ano de atividade.

A Deloitte vem juntar-se a outras empresas de referência no panorama nacional e internacional, como a IBM, Bizdirect, Critical Software ou a Altice, que escolheram Viseu para instalar novos centros de competência. Numa fase posterior, todas ficarão instaladas na Vissaium XXI, a futura incubadora de base científica e tecnológica de Viseu.

“A chegada da Deloitte a Viseu é mais um sinal da dinâmica de captação de empresas que temos conseguido para o nosso concelho. O desenvolvimento de serviços de valor acrescentado a partir de Viseu e disponibilizados no mercado internacional contribui para o reforço da atração e fixação de quadros qualificados e robustece a nossa economia”, refere Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu.

Com a instalação em Viseu, a Deloitte pretende reforçar a capacidade de resposta do Centro de Excelência da Outsystems.

Ainda de acordo com Almeida Henriques, Viseu tornou-se, nos últimos cinco anos, “uma referência em áreas de futuro como as tecnologias de informação, a saúde e as smart cities”.

“Nestes cinco anos de governação, foram criados mais de 1600 postos de trabalho, resultado do investimento superior a 180 milhões de euros”, conclui.