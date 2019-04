Delphi Trio atua em Viseu num concerto pela reflorestação do país

O Município de Viseu associa-se à Embaixada dos Estados Unidos em Portugal e acolhe amanhã, 9 de abril, um concerto pela reflorestação do país. O Delphi Trio atuará pelas 18h00 no Carmo 81, num concerto que contará com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Joaquim Seixas, e da Vereadora da Educação e Desporto, Cristina Brasete.

Uma visita do Embaixador norte-americano, em 2017, à região, alertou-o para o cenário do pós-incêndios e despertou a sua solidariedade para com as comunidades afetadas.

Dois anos depois, com o patrocínio da Embaixada Norte Americana, o Delphi Trio atua em Viseu com o objetivo de se envolver com as comunidades e apoiar os esforços que estas estão a fazer pela reflorestação do país. Da agenda constam ainda momentos de plantação nas zonas mais afetadas pelos incêndios.

Aclamado pela crítica, o trio clássico irá apresentar o seu novo trabalho dirigido pelo compositor e violonista Evan Prince. Em palco estarão Liana Bérubé (violino), Michelle Kwon (violoncelo) e Elizabeth Schumann (piano).

O grupo utiliza a música de câmara como instrumento para a educação e, neste sentido, tem apoiado vários jovens artistas. Colaboram ainda com universitários através do programa Emerging Artist que criaram. São ainda curadoras do Practice Program, dedicado a promover nas comunidades um ambiente que fortaleça o crescimento dos artistas profissionais e amadores.