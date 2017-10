Deputados do Grupo Parlamentar do PSD visitaram Oliveira de Frades

No dia 25 de outubro, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, eleitos pelo círculo

eleitoral de Viseu, Pedro Alves e António Lima Costa vieram a Oliveira de Frades

inteirarem-se dos danos provocados pelo recente incêndio, ocorrido no dia 15 de

outubro.

Foram recebidos pelo Presidente da Câmara, Paulo Ferreira e pelo Vereador, Carlos

Pereira que lhes transmitiram as suas principais preocupações, apelando a ajuda e

solidariedade do país para com os lesados e para com o concelho.