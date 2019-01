Deputados do PS aplaudem ligação ferroviária Aveiro-Mangualde

Os deputados do PS José Rui Cruz e Lúcia Araújo Silva congratularam-se com o anúncio do primeiro-ministro, António Costa, do plano de construção do corredor ferroviário Aveiro-Mangualde, um investimento de 650 milhões de euros incluído no pacote de infraestruturas públicas do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030.

Os parlamentares eleitos pelo círculo de Viseu consideram que se está a gerar um ambiente positivo devido à abertura de um caminho novo para as exportações do centro-norte em direção à Europa. “É uma grande notícia para a economia regional”, afirmam, antecipando captação de investimento.

Segundo António Costa, o Programa Nacional de Investimentos 2030 ainda será apreciado na Assembleia da República com o objetivo de ser “aprovado pela maior maioria possível, desejavelmente superior a dois terços dos deputados, de modo a assegurar a estabilidade do programa de investimentos ao longo de vários ciclos políticos”.

José Rui Cruz e Lúcia Araújo Silva sublinham que a nova linha ferroviária é uma obra a desenvolver entre 2026 e 2030. A ligação ferroviária entre Porto e Aveiro, em funcionamento desde 2010 – que distribui a carga que entra e sai do porto de Aveiro, já com ligação direita à linha do Norte –, passará a estar conectada com Viseu e, a partir daí, seguirá para outros países europeus.

Os deputados aplaudem, assim, a aposta do Executivo do PS na economia do país, contrariando o desinvestimento a que Portugal foi entregue durante os anos de governação do PSD/CDS.