Deputados do PS querem ligação entre Baião e a ponte de Ermida, importante para a coesão territorial da região

Os deputados do PS Lúcia Araújo Silva e José Rui Cruz perguntaram ao Governo para quando estão previstas as obras de ligação rodoviária entre Baião e a ponte de Ermida, concurso que foi lançado no ano de 2009 e, lamentavelmente, suspenso pelo anterior Executivo do PSD/CDS.

“A ligação de Baião à ponte de Ermida é de elevada importância estratégica para a região, pois reduz assimetrias entre o litoral e o interior, sendo fundamental para a promoção do desenvolvimento e da coesão territorial da região”, defendem os socialistas eleitos pelo círculo de Viseu.

Lúcia Araújo Silva e José Rui Cruz recordam que esta ligação rodoviária “é reclamada há várias décadas pelos poderes públicos locais e regionais”, sendo que os atuais autarcas e os que estiveram em exercício ao longo dos tempos têm-se manifestado disponíveis para encontrar soluções com o Governo.

“No domínio técnico, no passado, os autarcas financiaram o projeto e os estudos geológicos por inteiro, pese embora fosse competência da Administração Central”, sublinham.

Os parlamentares não esquecem os vários anúncios, ao longo dos anos, por parte das entidades competentes, o que criou “expectativas aos cidadãos desta região”.

Os deputados do PS salientam que “a ligação de Baião à ponte de Ermida é também uma obra muito importante no plano imaterial no que representa em termos simbólicos, culturais e sociais”, aproximando os distritos do Porto e de Viseu e as sub-regiões do Baixo Tâmega e do Douro Sul. É ainda de extrema importância no plano económico para a região. Daí que os socialistas tenham questionado o ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre a calendarização prevista até à conclusão da obra.

GPPS