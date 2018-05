Deputados do PSD do Círculo Eleitoral de Viseu visitaram o Concelho

Os Deputados do PSD do Círculo Eleitoral de Viseu (António Leitão Amaro, Pedro

Alves e António Lima Costa) visitaram o Concelho, no dia 22 de maio, a convite da

Comissão Política de Secção do PSD – Oliveira de Frades.

O Executivo Municipal foi convidado a acompanhar a visita efetuada in loco às Zonas

de Fruição Ribeirinha de Sejães e de S. João da Serra – Carriça e a duas empresas da

Zona Industrial (Toscca e a Iberoperfil).

A visita decorreu com normalidade, tendo os Deputados se inteirado da realidade do

Concelho.