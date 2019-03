Descobrir a serra da Estrela e as Aldeias de Montanha

CISE promove percursos pedestres no período da Páscoa

Os itinerários propostos são de pequena rota, realizam-se às quartas-feiras, às 09h, e procuram dar a conhecer a riqueza natural e cultural das Aldeias de Montanha e da serra da Estrela.

Aproveitando o período da Páscoa e a afluência de turistas à região, o Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) promove dois percursos pedestres dirigidos a todos os amantes do pedestrianismo, utilizando a rede de Caminhos de Montanha das Aldeias de Montanha que, recorde-se, é composta por 14 rotas com mais de 100 km de extensão.

A primeira sugestão recai sobre a rota das Canadas e realiza-se no dia 10 de abril na cabeceira do vale de Alvoco da Serra. Classificada com um grau de dificuldade baixo, a rota tem uma extensão de cerca de 6 km e desenvolve-se a montante de Alvoco da Serra, entre matos e afloramentos graníticos enquadrados pelos cimos da Torre. Neste anfiteatro natural, atravessado por uma rede densa de canadas, confluem diversas ribeiras, que contribuem para a fertilidade dos campos agrícolas da aldeia.

No dia 17 de abril, o CISE dá a conhecer a rota de loriga, especificamente o troço entre Loriga e a aldeia de Cabeça. O percurso pedestre está classificada com um grau de dificuldade difícil e percorre um vale extenso, alojado no flanco sul da serra da Estrela, num total de 7,2km. No trajeto, o engenho e a tenacidade das gentes que aqui vivem revela-se nas vastas áreas de campos armados em socalcos e nos poços de broca, um dos aspetos mais peculiares da paisagem serrana.

Os interessados em participar podem fazer a inscrição on-line (em www.cise.pt), ou contactando diretamente o CISE pelo telefone 238 320 300 ou através do correio eletrónico cise@cise.pt. A participação na atividade está limitada a 13 participantes, realizando-se com um mínimo de 6, e tem um custo associado de 10€ (inclui transporte e seguro).