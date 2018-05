DESCUBRA O PERCURSO PEDESTRE CAMINHOS DO BOM SUCESSO!

No último domingo do mês de maio, dia 27, a Câmara Municipal de Mangualde promove uma visita aos Caminhos do Bom Sucesso, em S. João da Fresta. O ponto de encontro é o Largo Dr. Couto (em frente ao tribunal), às 9h00, de onde saíra o autocarro, rumo a S. João da Fresta, tendo o percurso início marcado para as 9h30.

A participação nesta atividade é gratuita e as inscrições devem ser efetuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde ou através dos contactos: 232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.

Após o percurso, segue-se um almoço convívio, cuja inscrição, no entanto, tem um valor de 3 euros.