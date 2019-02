Desenvolvimento sustentável do Caramulo em debate a 23 de fevereiro

O desenvolvimento sustentável do Caramulo vai estar em debate no próximo dia 23 de fevereiro, no Hotel do Caramulo.

Intitulado “Caramulo e Patrimónios: caminhos e desafios para um desenvolvimento sustentável”, este seminário tem início por volta das 09:00, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, na sessão de abertura.

No primeiro painel, em que estará presente o presidente do Centro de Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo (CEISCaramulo), Luís Costa, será apresentado o filme “Caramulo”.

Segue-se um painel dedicado ao “Turismo no século XXI- Desafios e Oportunidades, pela mão do presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado.

O terceiro painel da manhã traz “O Cabrito – Potencial Gastronómico e Ambiental” para o debate, com Cidália Bernardo, da Confraria do Cabrito e da Serra do Caramulo.

Também as “Festas e Romarias – Caminhos da Festa das Cruzes /Ascensão e Senhora do Guardão” serão abordadas pelo pároco de S. João de Lourosa, Luís Miguel Figueira da Costa, que é natural do Caramulo.

“Valorizar a identidade dos territórios através do contributo do design” – o exemplo das aldeias de Xisto dão o mote ao V painel, com Nuno Dias (Un. De Aveiro – ID+), Rui Simão (ADXTUR), João Nunes (Un. De Aveiro – ID+) e Daniela Lopes (designer).

O último painel alude ao “Ambiente e Desenvolvimento Sustentável” – Caminhos que se cruzam, com Margarida Morgado e Pedro Ribeiro, da Escola Secundária Viriato.

A sessão de encerramento deste seminário está prevista para as 13:00, com o vereador da Câmara Municipal de Tondela, Pedro Adão; e com o presidente do CEISCaramulo, Luís Costa.

Este seminário, organizado pelo CEISCaramulo com a colaboração da Câmara Municipal de Tondela, pretende refletir sobre o rico e diversificado património do Caramulo, que deve ser preservado e gerido de forma a servir de mais-valia para a sua população e para investidores.