Desfile da Latada 2017 – 31 de Outubro

A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que, no dia 31 de outubro do corrente mês e ano, irá decorrer nesta cidade o Desfile da Latada 2017 (com concentração no Fontelo), pelo que entre as 13H00 e as 18H30 , o trânsito irá ficar cortado/condicionado nas artérias e adjacentes a seguir mencionadas:

– Rotunda de Santo António;

– Rua Capitão Silva Pereira;

– Largo de Santa Cristina;

– Rua Francisco Alexandre Lobo;

– Rua dos Andrades;

– Rua do Comércio;

– Praça Dom Duarte;

– Rua do Adro;

– Rua do Arvoredo;

– Rua Nunes de Carvalho;

– Praça da República,

– Avª. Antonio José de Almeida

– chegada às 18H30;