Desfile de Carnaval – (Re)Vive a tradição repleto de folia e animação

Na passada terça-feira, dia 5 de março, saiu à rua, o Desfile de Carnaval – (Re)Vive a Tradição. Nesta 1ª edição, a iniciativa promovida pelo município de Castro Daire, contou com 19 Associações do concelho e cerca de 500 participantes. Carros alegóricos, grupos de mascarados, cabeçudos e grupos de bombos não faltaram, numa tarde de verdadeira folia carnavalesca.

O cortejo iniciou no Parque Urbano, percorrendo de seguida várias ruas da vila de Castro Daire, com destaque para a Avenida dos Bombeiros, local onde o Executivo Municipal assistiu ao desfile e onde os populares afluíram em maior número. Integrado também no evento participaram cerca de 80 carros antigos, clássicos e 20 vespas.

Esta foi uma tarde muita animada, onde não faltou música, folia e criatividade, revivendo assim, mais uma tradição cultural do nosso território.

Obrigado a todos os participantes!