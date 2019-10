Desfolhada à Moda Antiga com Baile na Eira

No seguimento do trabalho que o Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira tem vindo a desenvolver, no âmbito de preservação e divulgação das tradições da Região de Lafões, vai realizar, no próximo sábado dia 5 de outubro uma Desfolhada à Moda Antiga, na aldeia de Carvalhal do Estanho , Freguesia de Queirã, numa eira perto da capela de S. Martinho, com início marcado para as 21h00, para a qual convidamos V.ª Ex.ª a estar presente.

Do programa faz parte uma desfolhada à moda antiga, um baile à moda antiga com o “Grupo de Veteranos da Freguesia de Queirã e suas Harmónicas”, e outras surpresas, terminando com uma merenda para todos os participantes, onde se poderão degustar alguns produtos tradicionais.

Participe nesta viagem ao passado, através desta tradição tão presente na memória popular.

Com diversas cantorias, baile na eira, saborosa merenda e as brincadeiras do milho rei…