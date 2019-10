Desmantelada rede de tráfico de droga com 11 pessoas detidas

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, ontem, dia 10 de outubro, deteve 11 pessoas, dez homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 47 anos, por tráfico de estupefacientes, nos distritos de Viseu, Vila Real e Porto.

No âmbito de uma investigação, os militares apuraram que o grupo dedicava-se à venda de estupefacientes junto à zona portuária da localidade de Pinhão, vendendo essencialmente a tripulantes e passageiros de navios turísticos que ali atracavam ou faziam escala. Foi dado cumprimento a dez mandados de detenção, nos concelhos de São João da Pesqueira, Sabrosa, Alijó, Lamego e Matosinhos, e foram realizadas 11 buscas domiciliárias e quatro buscas em viaturas, destacando-se a apreensão do seguinte material.

261 doses de haxixe;

· Um veículo;

· 15 telemóveis;

· Uma arma de airsoft;

· 1 550 euros em numerário.

Os detidos, encontram-se neste momento a ser presentes no Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.

Esta operação contou com a colaboração de binómios cinotécnicos e dos Núcleos de Investigação Criminal do Comando Territorial de Viseu, do Destacamento Territorial de Moimenta da Beira, do Comando Territorial de Vila Real, da Unidade de Intervenção e da Polícia de Segurança Públic