Desportivo das Aves e Gil Vicente abrem hoje 11.ª jornada

O Desportivo das Aves, último classificado com apenas três pontos, está hoje obrigado a vencer na receção ao Gil Vicente, no jogo de abertura da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Os avenses, que até ao momento somaram apenas um triunfo – 3-1 na receção ao Marítimo na segunda jornada -, precisam de somar pontos para escapar à zona de descida, numa equipa que é orientada presentemente pelo interino Leandro Pires, depois da saída de Augusto Inácio, afastado após a eliminação da equipa na quarta ronda da Taça de Portugal frente ao Farense.

Do outro lado surge um Gil Vicente motivado com a recente conquista da segunda vitória na prova – venceu em casa o Marítimo por 2-0 -, depois de ter entrado na prova com um triunfo sobre o FC Porto (2-1).

Programa da 11.ª jornada:

– Sexta-feira, 08 nov:

Desportivo das Aves – Gil Vicente, 20:30

– Sábado, 09 nov:

Rio Ave – Vitória de Setúbal, 15:30

Santa Clara – Benfica, 18:00 (17:00 locais)

Famalicão – Moreirense, 20:30

– Domingo, 10 nov:

Paços de Ferreira – Tondela, 15:00

Marítimo – Portimonense, 15:00

Sporting – Belenenses SAD, 18:30

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20:00

Boavista – FC Porto, 21:00