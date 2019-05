Desporto com Ética/2018: Vítor Santos premiado

O júri premiou o artigo “Carta aberta a todos os jovens que sonham ser profissionais de futebol” pelo conteúdo e originalidade da apresentação no âmbito da 7ª Edição do Prémio de Imprensa Desporto com Ética/2018.

Recorde-se que o texto é uma mensagem de incentivo a todos os jovens que sonham ser desportistas e que promove os valores do desporto entre os quais a superação, a determinação e a resiliência, pois nem sempre o caminho a trilhar para se chegar ao destino é o mais direto.

De acordo com o PNED, esta 7ª edição registou uma adesão sem precedentes, por comparação com as anteriores, tendo-se verificado quatro vezes mais candidaturas ao Prémio de Imprensa. O júri foi composto pelos jornalistas Murillo Lopes, Alexandre Afonso e Carlos Manuel Albuquerque.

Vítor Santos tem recebido alguns prémios e distinções pelos seus trabalhos no âmbito da prática desportiva dos jovens e da ética.

O Prémio Desporto com Ética para a Imprensa Regional tem por objetivo incentivar e premiar a publicação de trabalhos escritos (exclusivamente) relacionados com a Ética no Desporto nos Órgãos de Imprensa Regional e galardoa, em cada ano, os três trabalhos que melhor qualidade apresentarem. A este prémio concorreram jornalistas e colaboradores de Órgãos de Imprensa Regional Portugueses sediados em Portugal ou no estrangeiro.

A cerimónia de atribuição dos prémios realiza-se na Gala do CNID (Clube Nacional de Imprensa Desportiva), em Portimão, no próximo dia 27 de maio.

Premiados:

Artigo “Mais 345 quilómetros nas pernas para avivar o corpo e a amizade”, da autoria de Miguel Sampaio

Artigo “Coleção de camisolas desportivas de família tavirense vai ganhar nova vida em África”, da autoria de João Paulo Chambino

Artigo “Carta Aberta a todos os jovens que sonham ser profissionais de futebol”, da autoria de Vitor Santos

Menções Honrosas:

Conjunto de artigos da autoria de Jorge Machado

Conjunto de artigos da autoria de Vítor Rodrigues do Carmo