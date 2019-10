Detenção de indivíduo por posse de produto estupefaciente

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes, no dia 15 do corrente mês, desencadeou uma operação policial, que culminou na detenção de um cidadão de 42 anos de idade por ter na sua posse produto estupefaciente.

O detido, já referenciado por esta Polícia por tráfico de estupefacientes, regressava da cidade do Porto, onde adquiriu a droga para vender nesta cidade.

Ao mesmo foi-lhe apreendido cerca 123 doses individuais de Heroína e 03 doses de Cocaína.

De referir que o detido conduzia um veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito.

O mesmo vai ser presente para primeiro interrogatório judicial, hoje, pelas 14H00, no Tribunal Judicial de Viseu.