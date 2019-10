Detenção de indivíduo por tentativa de abalroamento de motociclista da Polícia Municipal de Viseu

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no dia nove do corrente ano, através da Esquadra de Trânsito do Comando, no âmbito da sua atividade operacional, procedeu à detenção de um cidadão, do sexo masculino, de 42 anos de idade, por ter tentado abalroar um motociclista da Polícia Municipal de Viseu.

O suspeito ao ser abordado pelo elemento da Polícia Municipal de Viseu, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, colocou-se em fuga, sendo-lhe movida perseguição. Durante a mesma o condutor desrespeitou vários vezes a legislação estradal, pondo em risco os utentes da via, tendo inclusive originado um acidente de viação, continuando mesmo assim a fuga, tentando por diversas vezes derrubar o motociclista.

Já com o apoio de elementos policiais do Comando da PSP de Viseu, o suspeito acabou intercetado e conduzido à esquadra, onde foi entregue sob detenção por parte dos elementos da Polícia Municipal.

De referir que o suspeito circulava com a viatura automóvel sem seguro e sem inspecção periódica.

O detido foi notificado para comparecer, hoje, no Tribunal Judicial de Viseu.