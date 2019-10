Detenção por agressão a agente de autoridade

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no dia 28 do corrente mês, pelas 16H20, deteve um cidadão de 20 anos de idade por agressões ao agente de autoridade.

Esta Polícia, no âmbito das funções ao Programa Escola Segura, quando se encontrava no interior de um estabelecimento escolar desta cidade, foi surpreendido com gritos do exterior, pelo que de imediato foi ao local onde verificou que ocorriam agressões.

No decorrer da intervenção desta Polícia, na tentativa de cessar as agressões, o suspeito reagiu com violência agredindo o agente de autoridade, colocando-se em fuga para o interior da escola.

No interior, o suspeito agrediu também um aluno, bem como agrediu novamente o agente policial, tendo este através do uso da força estritamente necessária cessado as agressões e detido o mesmo.

O detido foi notificado para comparecer, hoje, às 14H00 no Tribunal Judicial desta cidade.