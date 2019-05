Detenção por tráfico de droga

A Policia de Segurança Pública de Viseu, através dos elementos da Esquadra de

Investigação Criminal, no âmbito ao combate ao tráfico/consumo de estupefacientes, no dia

28 do corrente mês, deteve em flagrante delito, um cidadão de 40 anos de idade, residente

em Braga, que se encontrava a vender droga num parque desta cidade a jovens que ali se

deslocavam.

A droga apreendida, Heroína e Cocaína, daria para cerca de 30 doses individuais.

O detido foi notificado para comparecer, no dia de hoje, no Tribunal Judicial desta

cidade para 1º. Interrogatório.