Detenção por falta de habilitação legal para condução de veículos motorizados

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Trânsito, no âmbito da sua atividade operacional, nomeadamente no combate à sinistralidade rodoviária, em acção de fiscalização, procedeu à detenção de um cidadão, do sexo masculino, de 38 anos de idade, por falta de habilitação legal para condução de veículos motorizados.

O referido condutor circulava com a viatura sem seguro obrigatório, pelo que, a mesma foi-lhe apreendida.

O detido foi presente, ontem, no Tribunal Judicial de Viseu.