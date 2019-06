Detenção por furto

Na sequência de uma investigação pela prática de um crime de furto no interior

de um estabelecimento de saúde a uma senhora sexagenária, a Polícia de Segurança

Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação Criminal, no dia de ontem

identificou e constituiu em arguida uma cidadã, residente nesta cidade, por ser a

presumível autora do furto de um artigo em ouro.

Conforme a participação feita a esta Polícia pela vítima, a mesma encontrava-se

numa unidade de saúde a fim de fazer um exame médico. A suspeita, apercebendo-se da

vulnerabilidade da idosa, abordou-a e através da astúcia subtraiu-lhe uma peça em ouro,

que usava naquele momento.

No seguimento das diligências investigatórias conseguiu-se identificar a

suspeita, tendo-lhe sido apreendido o artigo subtraído o qual foi entregue à sua legitima

proprietária.

A suspeita foi constituída arguida, ficando a aguardar os trâmites processuais.