Detenção por violência doméstica

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através de

elementos da Divisão Policial de Lamego, no dia 19 de Junho do corrente ano, no

cumprimento de um Mandado de Detenção efetuou a detenção de um cidadão, de 69 anos

de idade, na cidade de Lamego, suspeito da prática de um crime de Violência Doméstica.

Efetuou ainda a apreensão de um Revolver, calibre .32 e 48 munições.

O detido foi presente ao Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Viseu,

desconhecendo-se, até ao momento, quais as medidas de coação aplicadas.