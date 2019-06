Detenções por furto-PSP

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, no decorrer de

três investigações autónomas por a prática de crimes de furto em veículos e a

estabelecimento comercial, após ter efetuado durante algumas semanas várias diligências

de investigação, na passada sexta-feira, conseguiu recuperar os artigos que foram alvo de

furto, nos ilícitos acima mencionados.

Nos referidos processos identificou e constituiu em arguidos seis cidadãos com

idades compreendidas entre os 17 e 34 anos de idade, residentes em Viseu, Aveiro e

Porto.

Das referidas diligências resultou ainda a apreensão dos artigos subtraídos: um

computador, um tablet, um telemóvel, seis cadeiras e duas mesas.

Alguns dos artigos já se encontravam fora da cidade de Viseu, mais

concretamente na cidade de Aveiro e Porto, onde foram recuperados.

Os artigos vão ser entregues aos seus legítimos proprietários.

Alguns dos arguidos já possuíam cadastro criminal, tendo todos ficado sujeitos a

Termo e Identidade e Residência. Os mesmos ficaram em liberdade a aguardar os

ulteriores trâmites processuais.

A mesma Polícia, através de elementos da Divisão de Lamego, no dia 16 do

corrente mês, pelas 00H10, deteve, numa das artérias dessa cidade, um cidadão de 25

anos de idade, já referenciado por consumo de estupefacientes, por ter na sua posse

haxixe que daria para cerca de 15 doses individuais.

O referido produto estupefaciente foi apreendido e o detido presente no Tribunal

Judicial de Lamego.