Detido pela prática de furto

O Comando Distrital da PSP de Viseu, através de Policiais da Esquadra de Investigação Criminal, ontem, na sequência de uma investigação pela prática de furto no interior de uma garagem, identificou um homem, com 23 anos de idade, residente em Viseu, por ser o presumível autor do ilícito. Aquando da sua interceção e identificação, de imediato, confessou a autoria do ilícito, tendo sido realizada uma busca domiciliária à sua residência e ali, verificou-se que além dos artigos suspeitos de terem sido subtraídos, haviam muitos outros também suspeitos da mesma prática, motivo pelo qual foram apreendidos cautelarmente dezenas de artigos diversificados, o que veio a permitir a obtenção de elementos de prova bastantes para imputação de, pelo menos, quatro crimes de furto em garagens e anexos a residências. O arguido não possuía cadastro criminal neste tipo de ilícito criminal, nem é natural do distrito de Viseu, o que dificultou de certa forma a investigação criminal. De referir ainda que em resultado das práticas ilícitas referenciadas resultaram prejuízos na ordem dos milhares de euros para as vítimas. O arguido não foi detido, pelo que vai aguardar os trâmites processuais em liberdade