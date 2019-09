Detido por posse de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação

Criminal, no âmbito do combate ao tráfico/consumo de estupefacientes, no dia 05 do

corrente mês, pelas 19H00 deteve, nesta cidade, um cidadão do sexo masculino, de 23

anos de idade, por posse de produto estupefaciente.

O suspeito encontrava-se no interior de uma viatura, num local referenciado

como lugar de consumo/tráfico de produto estupefaciente, ao ser fiscalizado verificouse que o mesmo tinha na sua posse Haxixe, cerca de 35 doses individuais (resina e flor

de cannabis).

Para além do produto estupefaciente, foi ainda apreendido o seguinte material:

 Uma faca de cozinha;

 Uma balança de precisão eletrónica;

 Um moinho de ferro;

 Um telemóvel

 Um saco de desporto que continha o material acima referido.

O detido foi notificado para comparecer, hoje, no Tribunal Judicial desta de

Viseu.