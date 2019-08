Detido por tráfico de estupefacientes

A Polícia de Segurança Pública de Viseu no âmbito da sua actividade

operacional e prosseguindo os seus objetivos de prevenção e combate à criminalidade,

no dia 27 do corrente mês, no seguimento de diligências efectuadas pela Esquadra de

Investigação Criminal, relativamente a crimes contra o património que têm vindo a

ocorrer ultimamente, identificou um suspeito pela prática desse tipo de ilícito. O

suspeito, do sexo masculino, de nacionalidade portuguesa, com 45 anos de idade, foi

posteriormente, após desenvolvimentos da operação policial, detido por tráfico de

produto estupefaciente.

Desta detenção resultou a apreensão de cerca de 07 doses individuais de

Cocaína e 23 doses individuais de Heroína e a quantia monetária de 75 euros,

proveniente da venda de produto estupefaciente.

No decorrer das diligências processuais foi também recuperado um telemóvel

furtado anteriormente.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Viseu, a fim de

ser presente a primeiro interrogatório judicial.