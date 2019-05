Detidos por roubos, burlas e detenção de armas proibidas

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, ontem, dia 7 de maio, deteve três homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 49 anos, pela prática dos crimes de roubo, burla e detenção de armas proibidas, nos distritos de Viseu, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.

No seguimento das diligências de investigação, que decorriam há cerca de quatro meses, que tiveram início num crime de roubo, ocorrido em janeiro, no concelho de Viseu, apurou-se que os mesmos eram suspeitos de mais de uma dúzia de crimes similares nos distritos de Porto, Braga, Vila Real e Bragança. Os suspeitos efetuavam burlas, em plena via pública, onde abordavam as vitimas com a justificação de que pretendiam abrir um estabelecimento de compra e venda de ouro. Nos casos em que não conseguiam ter acesso às peças em ouro através da burla acabavam por realizar o roubo por esticão. Para além de peças em ouro roubavam também as carteiras das vítimas.

Foram efetuadas seis buscas domiciliárias e três a veículos, que culminaram na apreensão do seguinte material:

· Duas viaturas,

· Dois telemóveis,

· Dois tablets,

· Uma espingarda,

· 55 cartuchos,

· Sete plantas de cannabis,

· Diversos fios, medalhas, anéis e brincos em ouro,

· 80 euros em numerário

Os detidos vão ser presentes hoje, dia 8 de maio, ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul.

A operação contou ainda com o empenhamento de militares do Comando Territorial do Porto, do Comando Territorial de Vila Real e da Unidade de Intervenção, e ainda com o apoio da Policia de Segurança Pública.