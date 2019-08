Dez incentivos à natalidade e adoção entregues a famílias do concelho

Esta manhã foram entregues 10 incentivos, ao abrigo do Programa Municipal de Apoio às Famílias para Incentivo à Natalidade e à Adoção, implementado pelo Município de Vila Nova de Paiva, desde o final de 2015 e que soma até esta data um total de 95 incentivos pecuniários, referentes a um valor conjunto de 75.500€.

Do valor total dos incentivos que perfez 8.500€, foram entregues nesta sessão 50% deste valor, ou seja 4.250€, sendo que os restantes 50% serão entregues posteriormente mediante a apresentação de faturas que comprovem os gastos realizados com o bebé, no âmbito da alimentação, cuidados de saúde, higiene, vestuário, produtos de puericultura, medicamentos não comparticipados, entre outros.

A sessão que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal dos Paços do Concelho na presença do Presidente, José Morgado e da Vice-Presidente, Delfina Gomes e do Chefe da Divisão Social e Cultural, Pedro Nuno Pires.