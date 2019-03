Dia da Arma de Infantaria e Dia do Regimento de Infantaria Nº 14 | 14 a 26 de março de 2019

Comemora-se em 20MAR19 o Dia do Regimento de Infantaria Nº 14 (RI14), efetuando-se um conjunto de atividades segundo o programa adiante indicado. A Cerimónia Militar irá ocorrer no recinto da “Feira de S. Mateus” e será presidida por S. Exª o Chefe de Estado Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, estão convidadas várias entidades militares, civis e religiosas, bem como antigos Comandantes e militares que serviram na Unidade.

Esta comemoração pretende evocar o dia 19 de março de 1918 no qual uma Companhia do Batalhão de Infantaria Nº 14/Regimento de Infantaria Nº 14, comandada pelo Capitão Vale de Andrade, assaltou trincheiras alemãs na I Guerra Mundial, quando ocupava o “Sector da Morte” em Neuve Chapelle, Flandres francesa, “…fazendo prisioneiros, tomando material e causando baixas e estragos consideráveis ao inimigo…”.

Este ano associou-se o “Dia da Arma de Infantaria” ao “Dia do RI14”, por este motivo, todas as Unidades de Infantaria se irão associar, estando presentes com Forças na parada da Cerimónia Militar.

No âmbito do programa das Comemorações do Dia do Regimento de Infantaria Nº 14, em 2019, é intenção do Comando do Regimento realizar os seguintes eventos:

14 de março – Realização da prova militar “Patrulha D. Nuno Álvares Pereira 2019”, este ano organizada pelo Regimento de Infantaria Nº14, na região de Vouzela – Viseu. A prova é uma das atividades do Exército, inserindo-se no âmbito do convívio e partilha de conhecimentos que existem entre todas as Unidades de Infantaria, englobando uma forte componente física, técnico-tática e de liderança.

A Prova será constituída por um percurso de aproximadamente 38km, com partida de Vouzela e tem o seu ponto final no Regimento de Infantaria Nº14, em Viseu, intervalado com estações técnicas, de índole militar.

Na “Patrulha D. Nuno Álvares Pereira 2019” participam as unidades de Infantaria, provenientes de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada dos Açores, Funchal da Madeira, Beja, Carregueira, Chaves, Lamego, Santa Margarida, São Jacinto, Tancos, Tomar, Vila Real, Viseu, Guarda Nacional Republicana e Corpo de Fuzileiros.