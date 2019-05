Dia da Criança, Família e Ambiente comemorado no sábado em Moimenta da Beira

No sábado, 1 de junho, é comemorado o Dia Mundial da Criança, mas em Moimenta da Beira a efeméride é assinalada chamando à festa a Família e os ideais do Ambiente. Vai acontecer tudo na Praça Comandante Requeijo durante a tarde (quase) toda desse dia. O programa, aberto a toda a comunidade, proporcionará modelagem de balões, dança, insufláveis, hospital do bebé, pinturas faciais, ginástica, demonstrações de meios pela GNR e Bombeiros Voluntários, entre outras atividades.

O evento é organizado pela CPCJ de Moimenta da Beira.