Dia da emoção em Viseu

Realiza-se no próximo domingo, 22 de setembro, a sexta edição da Meia Maratona do Dão – Corrida da Emoção, integrada no circuito TVI Running Wonders – Meias Maratonas em Patrimónios Mundiais. O evento integra as provas competitivas de meia maratona (21k) e minimaratona (10k), e uma caminhada solidária (5k) a favor da SurdiSol de Viseu. A corrida tem a participação dos melhores atletas portugueses, e a partida está agendada para as 10 horas, na Avenida José Relvas.

A TVI Running Wonders leva a Viseu milhares de participantes, num dia em que o município celebra também as Festas das Vindimas e o Festival Gastronómico. Um conjunto de eventos que “contribuem para o desenvolvimento económico da região em todo o mundo e reforçam, ainda mais, a excelência da marca Viseu e das valências únicas da cidade como destino turístico e para a prática desportiva”, sublinha Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu.

A Corrida da Emoção é apadrinhada por dois campeões do atletismo português, Aurora Cunha e Carlos Lopes. As próximas corridas do circuito realizam-se em Coimbra (20/10), Évora (24/11) e Portimão (08/12). A TVI Running Wonders Viseu – Meia Maratona do Dão – Corrida da Emoção é uma organização da GlobalSport, em coorganização com o Município de Viseu e apoio da Viseu Marca e do Turismo do Centro. Mais informação, e inscrições, disponível no site www.runningwonders.com.