DIA DA MÃE CELEBRADO COM CONCERTO DA ORQUESTRA POEMA

A Câmara Municipal de Mangualde comemora o Dia da Mãe com um concerto da Orquestra POEMa, no dia 4 de maio, pelas 21h30, na Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde. Soprano Cristina Aguiar e o Barítono Daniel Simões serão os convidados para aquela noite.

Será um momento de convívio, de alegria, de celebração e de homenagem a todas as Mães, aberto ao público em geral.

A iniciativa é organizada em parceria com o Conservatório de Música de Viseu e o Agrupamento de Escolas e conta com o apoio da Paróquia de Mangualde.

A Orquestra POEMa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Conservatório Regional de Música de Viseu – Dr. José de Azeredo Perdigão, nasceu em 2013 e tem como intervenientes elementos das Bandas Filarmónicas do concelho de Mangualde, alunos e ex-alunos do Conservatório Regional de Viseu. Dirigida pelo Maestro Tiago Correia e com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos de idade, é composta por duas formações: Orquestra de Sopros e Orquestra de Câmara.