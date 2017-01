Dia de Reis nas IPSS de Nelas

Para assinalar o Dia de Reis, o presidente da Câmara Municipal de Nelas, José Borges da Silva, acompanhado pela vice-presidente Sofia Relvas e responsáveis pela Área Social da Autarquia, visitaram durante os dias 4 e 5 de janeiro, as IPSS do Concelho, nomeadamente a Residencial São Domingos de Algeraz, Casa de Repouso “A Família”, Fundação Lopes da Fonseca da Lapa do Lobo, Santa Casa da Misericórdia de Santar, Associação Social, Cultural e Recreativa do Folhadal – Centro de Dia, Centro Paroquial de Nelas – Lar de S. Miguel, Centro Paroquial de Vilar Seco – Centro de Dia e Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim – Lar de Idosos Padre Domingos.

Ao longo da visita, a Autarquia presenteou as Instituições com o tradicional bolo-rei, ao mesmo tempo que se proporcionaram agradáveis momentos de convívio e bem-estar, estando a animação a cargo do Coro da Universidade Sénior de Nelas

No decorrer destas visitas, o presidente de Câmara evidenciou o empenho e esforço que as IPSS têm desenvolvido em prol dos munícipes e reforçou a vontade do Município de apoiar os grupos mais vulneráveis, famílias, idosos e população carenciada.