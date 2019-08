“DIA DE VIRIATO” EM VISEU CELEBRA 90 ANOS DE GINCANA AUTOMÓVEL E RESGATA EM BD ORIGENS DO HINO NACIONAL

No domingo franco de dia 25 de agosto, não faltam propostas de atividades para toda a família. Gincana de automóveis antigos comemora 90 anos e terá memorial à altura.

O Dia de Viriato está de regresso em 2019 à Feira de São Mateus no próximo domingo, 25 de agosto.

A entrada no recinto será gratuita para feirar com toda a família e os mais pequenos, com várias propostas imperdíveis neste dia temático dedicado ao mítico herói lusitano da cidade de Viseu.

A manhã tem início com uma comemoração especial, em ano de triplo aniversário. Celebram-se 90 anos da instituição do “Dia de Viriato” e da realização da primeira gincana automóvel, em 1929, e o 30º aniversário do Clube Automóvel de Viseu, uma das entidades promotoras das concentrações e passeios de carros clássicos, ao longo dos anos.

No domingo, entre as 9H00 e as 13H30, a Avenida da Europa acolhe um passeio de automóveis antigos e uma “prova de perícia” à moda de antigamente. O memorial termina com o almoço dos automobilistas e exposição dos veículos no recinto da Feira de São Mateus.

O Dia de Viriato continua a respirar história pelo dia adentro. Às 16 horas, no Pavilhão Multiusos, o GICAV – Grupo de Intervenção e Criatividade Artística de Viseu apresenta a exposição de Banda Desenhada intitulada “A Portuguesa – História de um Hino”. A obra, com autoria e ilustração de José Pires, é composta por 12 painéis que contam a história do aparecimento do Hino Nacional, “A Portuguesa”. Na exposição, estará, ainda, patente, um conjunto de 23 desenhos originais da autoria de artistas nacionais e locais sobre este tema.

Às 17 horas, na Praça de Viriato, tem lugar a conversa “Os Dinossauros também feiram”, com alguns dos mais antigos feirantes e colaboradores da organização da Feira de São Mateus. Recuar no tempo da Feira 40, 50 ou até 60 anos para trazer a sua memória ao presente é o objetivo do encontro.

Pelas 18, regressa o Peddy-Paper “À Descoberta de Viriato”, que irá pôr à prova as famílias de Viseu. A prova começa na Cava de Virato e irá percorrer alguns pontos da cidade, em busca das respostas aos enigmas mais desafiantes. Esta atividade é gratuita e não carece de inscrição prévia.

Durante a tarde, a partir das 15 horas, junto à Porta de Viriato, o Regimento de Infantaria Nº14 instala-se para fazer as delícias dos mais aventureiros, que poderão experienciar uma viagem de pandur, em viatura militar blindada, e atividades de escalada e rapel, num torre multiatividades.

“O Dia de Viriato traduz o forte revivalismo e o envolvimento comunitário que definem o projeto de revitalização da Feira de São Mateus”, explica Jorge Sobrado, Vereador da Cultura do Município de Viseu e Gestor da Feira de São Mateus. “A programação é um resgate do baú histórico da Feira no presente. Respira memórias coletivas da cidade, imaginários e tradições, por todos os poros”.

O dia termina com atuações musicais “made in Viseu”. No Palco Farmácia Viriato, o Rancho Folclórico de Torredeita e o Rancho Folclórico de Orgens são os grandes protagonistas do folclore na Feira – outra tradição secular –, no final de tarde de domingo. À noite, a Real Tunel, Tunadão e Infantuna apresentam-se no Palco Santander, pelas 21H30.