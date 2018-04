O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, I.P.), em parceria a Câmara Municipal de Cascais, com o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e a Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ) comemoram a 14ª edição do Dia do Associativismo Jovem, que se celebra a 30 de abril.

Tema desta edição: O Associativismo Jovem pelo Ambiente. Pretende-se neste dia, assinalado este ano no âmbito de Cascais 2018 – Capital Europeia da Juventude 2018:

afirmar a ligação entre o trabalho associativo dos jovens e a educação e cidadania ambiental,

estimular o conhecimento e a prevenção em temáticas ambientais,

enfatizar a importância da vigilância e limpeza florestais e estimular a intervenção associativa em meio ambiental além de fomentar o conhecimento do meio associativo, e incentivar a adesão de jovens não associados.

Do programa, destaca-se:

– a apresentação de projetos de boas práticas de carácter ambiental promovidas por associações de jovens de todo o país,

– uma demonstração de voluntariado de patrulha florestal, em bicicleta, promovida pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta em parceria com a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente e

– uma ação de limpeza florestal na Quinta do Pisão (Cascais).

Do programa fazem ainda parte atividades regionais, a realizar em todos os distritos do país, com atividades promovidas pelo IPDJ em articulação com associações de jovens.