Dia histórico para o IGOS: ATRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA NOTA DE 20 VALORES PARA UM MESTRANDO EM GESTÃO

Foi no passado dia 25 de julho, que Marco Ferreira Ribeiro apresentou e defendeu, no auditório da Biblioteca D. José Pedro da Silva, a sua dissertação de mestrado, com o tema “Fatores Preditores do Desempenho Académico: o caso da Motivação, Satisfação e Autoeficácia”.

Foram seus orientadores, a Prof.ª Doutora Célia Ribeiro e o Prof. Doutor Paulo Pereira. A arguente foi a Prof.ª Doutora Paula Couceiro, Docente da Universidade de Coimbra.

Marco Ribeiro obteve a classificação de 20 valores pelo seu excelente trabalho.

Marco Ribeiro tem 23 anos e é licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa – Viseu, tendo sido um excelente aluno, o melhor aluno desta licenciatura até ao momento, onde participou na organização de conferências e seminários. Foi monitor na mesma universidade, ao longo do último ano lectivo, onde concluiu o Mestrado em Gestão. Foi igualmente colaborador do Novo Banco SA.