O Dia Mundial da Dança foi fundado pelo Conselho Internacional de Dança da UNESCO em 1982, para divulgar e promover a arte da Dança. Esta comemoração tem por objetivo valorizar todos os tipos de Dança e celebrar esta arte, mostrando a sua universalidade, independentemente das barreiras físicas, intelectuais, culturais, sociais ou étnicas.

Ao som do tema “Moment of glory” dos Scorpions, seguindo a mensagem da temática escolhida pela UNESCO, este ano, para a comemoração do Dia Mundial da Dança, centrada nas palavras Responsabilidade e Liberdade X Muros e Barreiras, relembrando os 30 anos da Queda do Muro de Berlim e com ele o fim da Guerra Fria, as coreografias apresentadas no dia 12 de maio, pela Escola Municipal de Ballet e Dança de Sátão demonstraram a versatilidade, concentração, graciosidade e alegria das alunas quando dançam.

Neste espetáculo também participaram com todo o seu entusiasmo, como convidados, alguns alunos do projeto “Dança Inclusiva – Dançando com as Diferenças”, dando a conhecer ao público esta parceria entre o Agrupamento de Escolas de Sátão e o Município, cujo objetivo é estabelecer um diálogo mais próximo e inclusivo entre a arte da Dança e a Educação, numa mesma atividade no próprio espaço escolar onde os saberes e as perceções transitam entre todos os que convivem nele, com ou sem deficiência.

A Escola Municipal de Ballet e Dança de Sátão, com vinte anos de existência, apresentará no dia 16 de junho, às 16h30, o espetáculo de encerramento do ano letivo 2018/2019, retomando a sua atividade no próximo mês de outubro.