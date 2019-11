DIA MUNDIAL DE ENOTURISMO COMEMORADO NO MUNICÍPIO DE NELAS

A Câmara Municipal de Nelas associa-se, já há alguns anos, à celebração do Dia Mundial do Enoturismo, um evento promovido pela Rede Europeia de Cidades do Vinho (RECEVIN), em parceria com a Câmara Municipal de Nelas e a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), com vista a divulgar a cultura, o património e as tradições.

Este ano o evento realiza-se no próximo domingo, dia 10 de novembro, e conta com cooperação de alguns produtores de Vinho do Concelho como “Fidalgas de Santar”, “Paço dos Cunhas”, “Quinta do Santo António do Serrado” e “Quinta de Senhorim”, que abrem as portas para provas de vinho e visitas às respetivas quintas, algumas delas pela primeira vez, no evento.

O programa contempla também, uma visita à Lagareta Medieval do Barroco, recém-qualificada por parte da Autarquia de Nelas, seguindo-se com um magusto convívio, culminando com a peça de teatro “Histórias que DÃO para ver”.

Uma atividade do Serviço de Património Cultural da Autarquia de Nelas, que tem vindo a ter um enorme sucesso nos últimos anos, e este ano, já temos lotação esgotada.

Nelas Vive a Cultura!