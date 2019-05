Dia Municipal do Bombeiro: Câmara entregou equipamento de proteção a bombeiros

O Município de Seia comemorou no dia 19 de maio o Dia Municipal do Bombeiro,

instituído em 2017, um gesto de gratidão aos homens e mulheres bombeiros. As

comemorações este ano decorreram na Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de São Romão e foram marcadas pela entrega de equipamentos às três

associações humanitárias do concelho: Seia, São Romão e Loriga.

A ocasião foi de reconhecimento adicional do papel preponderante dos bombeiros do

concelho, desempenhado nas mais diversas áreas, particularmente nos domínios

social, humanitário e de proteção civil, como assim referiu o Presidente da Câmara

Municipal, Filipe Camelo, no decorrer da sessão solene.

Num momento em que este setor vive ainda alguma turbulência, no âmbito das

diferentes reformas em curso, a Câmara Municipal reiterou que continua a ter, como

prioridade, o apoio às associações de Bombeiros do concelho, através da

modernização de infraestruturas, do parque automóvel e material técnico-operacional,

ou no reforço dos recursos humanos e materiais do município, de modo a que os

bombeiros possam desempenhar, com maior sucesso e em melhores condições de

segurança, a sua muito nobre missão.

Para além do apoio financeiro anual concedido às corporações, a autarquia entregou

neste dia, indo de encontro às necessidades prioritárias previamente identificadas

pelas três corporações, capacetes de combate a incêndios estruturais aos Bombeiros

Voluntários de Seia, uma Moto-Bomba de Grande Débito aos Bombeiros Voluntários

de Loriga e fatos de proteção individual para combate a fogos estruturais aos

Bombeiros Voluntários de São Romão, totalizando uma verba de doze mil euros.

Numa altura em que se inicia um novo período de maior risco, o Presidente da

autarquia disse não ter dúvidas sobre a capacitação dos diversos agentes que

prestam socorro, particularmente os bombeiros, frisando que é essencial continuar a

envolver a sociedade civil nesta dinâmica, sensibilizando a comunidade para a adoção

de medidas de autoproteção e de prevenção.

No entendimento do autarca, o momento é de alavancar sinergias em várias áreas,

tais como a maior interação entre os Corpos de Bombeiros, a aproximação dos

bombeiros às populações, a valorização da credibilidade do setor e a partilha de

recursos, pois com uma estrutura articulada, a tarefa de socorro é mais facilitada.

PLANO DE REFLORESTAÇÃO PARA A SERRA DA ESTRELA

Dirigindo-se ao Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural,

Miguel Freitas, que presidiu à sessão solene, Filipe Camelo considerou positivas

algumas das medidas que o Governo tem vindo a lançar no setor florestal, mas

defendeu que é preciso ir mais longe, nomeadamente no que se refere à decisão de

regionalizar as medidas florestais, que não é mais do que adequar as políticas às

realidades e dotar do ponto vista financeiro cada uma das regiões com aquilo que é

necessário.

Nesse sentido, solicitou um enquadramento especificamente dirigido para as áreas

protegidas, concretamente para a serra da Estrela, um dos principais destinos

turísticos do País, que precisa urgentemente de um plano de reflorestação, sobretudo

nas áreas ardidas sem possibilidade de regeneração natural.

A autarquia assume, de forma efetiva, o papel de autoridade municipal de proteção

civil, garantindo capacidade de intervenção e resposta, mas também atuando no

domínio dos riscos que ameaçam as populações e na mitigação das consequências.

É de relevar neste aspeto a forte aposta do Município na prevenção, consubstanciada

no Serviço Municipal de Proteção Civil de Seia, que conta atualmente com uma equipa

de sapadores florestais, duas equipas de intervenção, uma equipa de identificação e

análise de situação de risco, e dois técnicos. Para além dos recursos humanos

altamente qualificados, o Município dispõe igualmente de equipamentos e viaturas,

num investimento sem precedentes que começou muito antes dos incêndios de 2017.

Filipe Camelo congratulou-se com o trabalho realizado e anunciou a aprovação do

financiamento de uma segunda equipa de Sapadores Florestais, reconhecida pelo

ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas).

As comemorações do Dia Municipal do Bombeiro terminaram com a visita aos mais

recentes trabalhos preventivos desenvolvidos no âmbito da defesa da floresta contra

incêndios, de que são exemplo a melhoria da rede viária florestal, limpeza e criação de

faixas de gestão de combustíveis e uso do fogo, especialmente fogo controlado,

encontrando-se o município a executar três projetos apoiados pelo Fundo Florestal

Permanente, um associado ao Programa Nacional de Fogo Controlado e dois

relacionados com Queimadas Extensivas para promoção e apoio ao pastoreio.