DIA NACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE | 15 SETEMBRO 2017 | Coimbra, Aveiro, Viseu

Assinalados 38 anos do Serviço Nacional de Saúde : Iniciativa inédita junta todas as Ordens da Saúde da região Centro

Comemora-se no próximo dia 15 de setembro, sexta-feira, o Dia do Serviço Nacional de Saúde que este ano completa 38 anos de existência. Este ano o Dia do Serviço Nacional de Saúde é assinalado com uma iniciativa inédita: as oito Ordens profissionais da Saúde da Região Centro estão juntas, ao longo do dia, para protagonizar um conjunto de iniciativas. Será assinado um protocolo entre a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Biólogos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Médicos Dentistas, a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos Veterinários e a Ordem dos Nutricionistas. Esta sinergia visa potenciar a intervenção na comunidade reforçando o papel das Ordens profissionais na defesa da qualidade da Saúde bem como ao serviço dos utentes e dos doentes.

Para além da assinatura do protocolo, das visitas aos serviços hospitalares em Coimbra e em Aveiro e às unidades de cuidados de saúde primários em Viseu, será efetuada a cerimónia da Rega da Oliveira (no Parque Verde, em Coimbra), numa iniciativa da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (cf. programa).

Comemorado pela primeira vez em 2009, este ano o Dia do Serviço Nacional de Saúde é assinalado com todas as Ordens da Saúde. Finda cada etapa em Coimbra, Aveiro e Viseu, os representantes das Ordens Profissionais da Saúde da Região Centro estão disponíveis para prestar declarações aos jornalistas.

Programa:

| Coimbra |

9h00 – Visita ao Serviço de Urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

10h30 – Rega da Oliveira | Parque Verde Mondego | Iniciativa da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra

11h00 – Assinatura do Protocolo entre as oito Ordens da Saúde | Pavilhão Centro de Portugal | Parque Verde do Mondego |

| Declarações aos jornalistas |

| Aveiro |

12h00 – Reunião/visita Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Infante D. Pedro – Centro Hospitalar Baixo Vouga |

14h00 – Declarações aos jornalistas

| Viseu |

16h00 – Visita ao Centro de Saúde Viseu 1, que integra Agrupamento de Centros de Saúde do Dão – Lafões

17h00 – Declarações aos jornalistas

# SNS

O Serviço Nacional de Saúde é criado ao abrigo da Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, assegurando o direito constitucional à proteção da Saúde, de acesso universal e de âmbito geral.

# Dia do SNS

O Dia Nacional do Serviço Nacional de Saúde é instituído pelo Despacho (extracto) n.º20365/2009, de 9 de setembro, por proposta de António Arnaut, um dos responsáveis políticos pela abertura dos postos de previdência social a todos os cidadãos. Foi comemorado, pela primeira vez, em 2009.

A rega da oliveira é uma iniciativa da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC) que, em 2009, contou com a parceria da extinta Liga dos Amigos do Hospital dos Covões. A oliveira está plantada no Parque Verde do Mondego, junto ao Pavilhão Centro de Portugal. Este ritual repete-se anualmente a 15 de setembro. A partir de 2014 (comemorações dos 35 anos do SNS), a LAHUC conta com o apoio e a parceria da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.