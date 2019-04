Dia Nacional dos Moinhos no Rio Castelo celebrado com dezenas de participantes

Durante a manhã do dia 7, celebrou-se, pelo sétimo ano consecutivo, o “Dia Nacional dos Moinhos” com uma visita guiada aos moinhos do Rio Castelo. Foram mais de uma centena de participantes que, apesar das previsões meteorológicas adversas, aceitaram o desafio de percorrerem cerca de 6 km de trilhos ancestrais plenos de beleza natural. Ao longo do trajeto, mais de uma dezena de antigos moinhos foram avistados e quatro deles visitados em pleno funcionamento. Destaque para a inauguração de uma roda de água construída em madeira pela autarquia, para relembrar a existência de um antigo pisão no local. O Técnico de Património Cultural do Município que acompanhou a visita foi tirando dúvidas sobre o património molinológico e, no final, João Carlos, professor de História, fez o enquadramento histórico desta temática. Esta visita foi enriquecida pela recriação etnográfica brilhantemente apresentada pelo Rancho Folclórico de Vilar Seco. Com a organização deste evento, o Município de Nelas e a Junta de Freguesia de Senhorim agradecem a todos os participantes e aos proprietários dos moinhos, sempre disponíveis a mostrar os seus engenhos.

O Município de Nelas está comprometido em dinamizar cada vez mais este produto turístico e ao longo do ano terá mais ações didáticas como esta.

Porque Nelas vive e revive