Dia Paralímpico Viseu 2017

A cidade de Viseu prepara-se para receber o evento que afirma a promoção da inclusão através do desporto. A iniciativa do Comité Paralímpico de Portugal em parceria com a Câmara Municipal de Viseu vai proporcionar a experiência de prática desportiva de modalidades paralímpicas e surdolímpicas ao lado de alguns dos melhores atletas nacionais.

A iniciativa tem o seu ponto alto no dia 2 de junho, no Parque do Fontelo, que será invadido com quase de 20 modalidades desportivas disponíveis para experimentação. Este evento contará com a forte participação das instituições de apoio à deficiência do concelho, bem como de alunos do ensino básico, secundário e superior, num saudável ambiente de integração e igualdade que permitirá agregar num mesmo espaço pessoas com e sem deficiência em prática desportiva integrada, permitindo afirmar o desporto para todos enquanto veículo de inclusão.