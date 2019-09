Diabo na Cruz no Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância do Fundão

Os Diabo na Cruz são cabeça de cartaz na 18.ª edição do Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância, que se realiza na vila histórica de Alpedrinha, concelho do Fundão, de sexta-feira a domingo, anunciou a organização.

Realizado numa parceria entre esta autarquia do distrito de Castelo Branco e Junta de Freguesia de Alpedrinha, este festival dedica grande atenção à temática da pastorícia e à rota que, outrora, os pastores tinham de fazer para procurarem novas pastagens para os rebanhos, aliando tradição, música e animação.

Ao longo dos três dias, a vila enche-se de vida com os vários grupos de animação de rua, inúmeras atividades e um cartaz musical que conta com nomes como os Ahkorda, Cornalusa, Turdion Medieval, Cantu’s d’Alma, Alma Menor e Magmell, cujas atuações decorrem na sexta-feira.

Já no sábado, passam pelos diferentes palcos do festival grupos como os Zikhamu, Turdion Medieval, Orquestra de Foles, Galo Cant’às Duas e Diabo na Cruz.

A par da animação, há ainda um espetáculo de ‘video mapping’, exposições, oficinas, provas gastronómicas que dão a conhecer alguns dos melhores produtos do concelho.

As atividades caninas ligadas aos cães de proteção e rebanhos, bem como um encontro etnográfico pastoril são outras das componentes do Chocalhos, que contribuem para divulgar e manter vivo o imaginário da cultura pastoril.

Conhecido por atrair inúmeros visitantes e pela forte participação da população – que transforma os pisos térreos das casas em tasquinhas – o Chocalhos também se afirma como um importante cartaz turístico do concelho, que contribuiu fortemente para dinamizar a economia local.

A tradicional caminhada com ovelhas por trilhos da serra da Gardunha, num percurso de cerca de nove quilómetros que liga o Fundão e Alpedrinha, está marcada para domingo, às 08:00.

O convidado desta edição é Castro Daire, que irá apresentar no certame as suas tradições, a gastronomia característica da região e as histórias que marcam cada pedaço do seu território.